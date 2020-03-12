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Стартап белорусов попал в число лучших работодателей в США

Forbes составил список лучших работодателей США из числа стартапов. В него попал инструмент для управления цифровыми документами PandaDoc, созданный белорусами Микитой Микадо и Сергеем Борисюком.

О попадании в рейтинг Forbes Микита Микадо написал в Фейсбуке.

В рейтинг вошли стартапы, которые были основаны с нуля в период с 2010 по 2017 годы и в которых занято не менее 50 человек. Стартапы оценивались по трем критериям: репутация работодателя, удовлетворенность сотрудников, рост компании. Всего в списке Forbes оказалось 500 стартапов. PandaDoc занял в рейтинге 369 место.


В феврале этого года платформа PandaDoc оказалась в списке 20 самых популярных продуктов для управления контрактами по версии консалтинговой и маркетинговой компании Capterra.

Проект был официально запущен в июле 2014 года. Летом прошлого года PandaDoc привлёк 10 миллионов долларов от EBRD, Rembrandt, Microsoft, Altos and Silicon Valley Bank. С учётом этих инвестиций стартап с белорусскими корнями в общей сумме привлёк уже около 30 миллионов долларов. В июле 2015 года он закрыл раунд инвестиций на 5 млн долларов, лид-инвестором раунда стал фонд Altos Ventures. В мае 2017 года команда получила 15 млн долларов от фонда Rembrandt Ventures Partners, пишет dev.by
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