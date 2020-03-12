Стартап белорусов попал в число лучших работодателей в США

О попадании в рейтинг Forbes Микита Микадо написал в Фейсбуке.





В рейтинг вошли стартапы, которые были основаны с нуля в период с 2010 по 2017 годы и в которых занято не менее 50 человек. Стартапы оценивались по трем критериям: репутация работодателя, удовлетворенность сотрудников, рост компании. Всего в списке Forbes оказалось 500 стартапов. PandaDoc занял в рейтинге 369 место.









В феврале этого года платформа PandaDoc оказалась в списке 20 самых популярных продуктов для управления контрактами по версии консалтинговой и маркетинговой компании Capterra.



