ОАО «Молодечнолес» -- всё

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде Беларуси, в феврале экономическим судом Брестской области в отношении коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Богдановка» было открыто конкурсное производство.





В целом общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов на 1 марта 2020 года, составило 1827 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1620 дело (88,7% от общего количества).





В производстве экономического суда города Минска находится 38% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (698 дел).





На начало марта в производстве экономических судов Беларуси числится 207 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.