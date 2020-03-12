«БелДжи» пока не готов выпускать электромобили

Как отметил на пресс-конференции 10 марта директор предприятия Геннадий Свидерский, целесообразно вести подготовку производства только тогда, когда массовый спрос на электромобили будет не менее 5-10 тыс. автомобилей в год.









«Если бы увидели рынок 5-10 тыс. электромобилей, то пошли бы на освоение», – заявил Свидерский.

По его словам, на завод поступили четыре электромобиля модели Geely Geometry A. Но это целиком китайские машины, «БелДжи» к их производству не имеет отношения. Один из электромобилей будут тестировать на заводе, еще три вскоре поступят в дилерские центры. Правда, не для продажи, а для тестирования и изучения спроса.





Геннадий Свидерский также сообщил, что для массового использования электромобилей нужно создавать более комфортные условия. Соответствующие проекты документов в Беларуси готовятся, добавил он.















