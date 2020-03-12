Нефть снова дешевеет на мировых рынках

По состоянию на 4:48 минского времени, майский фьючерс Brent подешевел на 5,10% и составил 34,21 доллара за баррель.





Цена фьючерса нефтяной смеси WTI с поставкой в апреле дешевеет на 5,31% - до 31,23 доллара за баррель.





В среду крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco заявила, что получила директиву от министерства энергетики королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.





Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем четыре миллиона баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.





Обвал цен





В минувший понедельник обе марки нефти обновили минимумы цен за последние четыре года, упав примерно на 30%. Причиной стало известие о том, что страны – участницы ОПЕК+ не смогли согласовать новые условия сделки или же продлить срок действия текущих договоренностей. В итоге до 1 апреля будут действовать имевшиеся ранее договоренности, а после этой даты ограничения по добыче нефти действовать не будут.





Кроме того, мнению экспертов, объявление коронавируса пандемией может спровоцировать дальнейшее падение на рынке нефти, которое и так уже достигло своих критических значений для отрасли.





Что для Беларуси





Ситуация на сырьевых рынках отразилась и на валютных курсах: в частности, в первый день недели белорусский рубль ощутимо просел и достиг рекордных значений, однако во вторник и среду немного укрепился к доллару и евро.





Премьер-министр республики Сергей Румас заявил, что падение мировых цен на нефть открывает для Беларуси новые возможности в переговорном процессе с Россией о поставках углеводородного сырья, а также влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками.



