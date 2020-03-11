«Ситуация изменилась»: Минск хочет другую цену на нефть

В Москве прошли переговоры премьер-министра Михаила Мишустина с его белорусским коллегой Сергеем Румасом. После встречи Румас заявил, что Минск ежемесячно будет покупать как минимум два танкера нефти из альтернативных источников, даже если переговоры с Москвой принесут положительный результат.









По итогам переговоров белорусский премьер заявил, что при обсуждении проекта стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года прийти к согласию по двум вопросам, в том числе по проблеме тарифообразования на транзит энергоносителей в рамках ЕАЭС, не удалось. В то же время получилось достичь «очень большого прогресса» по этой теме.









Румас уверен, что несогласованные вопросы могут быть вынесены на рассмотрение президентов двух стран. Он также выразил надежду на разрешение нефтяного спора.





«Мы обсудили с Михаилом Владимировичем все вопросы двустороннего сотрудничества, которые волнуют каждую из сторон, — отметил белорусский премьер после встречи. — Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали, и в связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний».





Суть этих новых предложений пока не раскрывается.





Румас также рассказал, что Москва намерена в течение ближайшего времени провести переговоры с нефтяными компаниями и дать окончательный ответ.





В то же время он отметил, что Минск планирует каждый месяц покупать минимум два танкера нефти из альтернативных источников, даже если стороны договорятся об условиях российских поставок. От результатов переговоров зависит лишь объем закупок.





«Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод [Мозырский и Новополоцкий НПЗ] в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет, — сказал Румас. — Потому что вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок обсуждены, решения приняты».





Напомним, что 6 марта глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь не видит смысла продолжать работу с Россией над «дорожными картами» по углублению интеграции, пока не будут решены вопросы с поставками нефти в республику.



