«Придётся мигрировать или сжимать зубы». ИТ-компания о падении валют

— Итак, товарищи. Спешим поздравить всех, кто набил подушку долларами или заблаговременно избавился от лишних бочек с нефтью. И в самом деле, только место в гараже занимали! Как вы уже, наверное, в курсе, у нас тут обвал цен на нефть. По Bloomberg — самый серьезный с 1991 года. Из чего следует и падение кое-каких нацвалют. В первую очередь это российский рубль, следом за собой он утянул на дно и белорусский. Украинская гривна пока сидит на чемоданах и ждёт развития ситуации. Наши офисы находятся во всех трёх государствах, поэтому тема для нас, сами понимаете, весьма острая.





Что конкретно сулит ситуация айтишникам трёх государств?





Беларусь





Порядка 10% разработки идёт на Россию. Удержится ли этот рынок? Если российские заказчики не смогут выполнять свои обязательства, не останется ли каждый десятый белорусский айтишник без работы? К слову, наш премьер-министр уже заявил, что сдерживать падение белорусской валюты Нацбанк не собирается.





Россия





Учитывая прогнозы по дальнейшему обвалу рубля, ожидаемо и падение зарплат в российских ИТ-компаниях. Если вы завтра потеряете 20% от з/п в долларовом эквиваленте — смиритесь или пойдете искать новое место работы? Не ждет ли нас массовая миграция кадров?





Украина





Тут мы видим только косвенные эффекты. Но сами представьте, теряющие работу белорусы и россияне станут конкурировать на рынке аутсорса, неизбежно демпингуя рейты. Так что для украинских компаний это тоже может оказаться достаточно болезненно.





Айти, считавшееся многими вишенкой на торте экономики, первым под нож и пойдет. Уже очевидно, что потрясение для отрасли будет серьезным и выплывут не все. Компаниям Украины, Беларуси и России, очевидно, придётся либо мигрировать (кстати, куда бы перевозили бизнес вы?), либо сжимать зубы и бороться.





Ну что ж, поборемся. Но если вы планировали отправлять ребенка учиться на инженера-программиста, то теперь, возможно, гораздо перспективнее ему стать, скажем, стоматологом?