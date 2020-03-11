Налоговики уже имеют базу с доходами белорусов, но хотят её расширить

Об этом на пресс-конференции 11 марта рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько, передает " Еврорадио ".





В настоящее время в эту базу автоматически попадают сведения о доходах от продажи недвижимости (их предоставляет Государственный комитет по имуществу), продажи транспорта (ГАИ) и денежным переводам из-за рубежа (банки, почта, системы денежных переводов).





Но налоговики хотят добавить в эту базу и сведения о зарплатах белорусов.





"Сегодня у нас рассматривается вопрос о загрузке информации о доходах, которые граждане получают по месту работы. Эта работа направлена ​​на создание для граждан возможности поменьше обращаться за справками в какие-то органы или другим государственным органам не обязывать граждан обращаться за справками. Соответственно, если нужна будет информация о доходах гражданина, гражданин может в личном кабинете получить соответствующую информацию, распечатать и воспользоваться ею", — передаёт TUT.by слова Рассолько.





Ранее в МНС говорили, что в эту базу хотят включать сведения о всех доходах. Иными словами, не только о зарплатах, но и о дивидендах, процентах по банковским депозитам и прочем.





Идея такой базы озвучивается как минимум с 2018 года. Предполагалось, что её запустят с 1 января 2019 года, но позже запуск перенесли на начало 2021 года.