Белорусский рубль отыграл уже треть потерь "черного понедельника"

С начала недели белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,50%, а с начала месяца уже на 0,61%.





Курс доллара снизился на 0,0067 BYN до 2,3141 BYN/USD.





За два дня курс доллара обвалился на 0,0377 BYN, но это лишь треть от скачка, который случился в понедельник (+0,1122 BYN).





С начала марта стоимость доллара выросла на 0,0750 BYN (+3,35%).





Кус евро обвалился на 0,0141 BYN до 2,6214 BYN/EUR.





За вторник и среду белорусский рубль отбросил евро вниз на 0,0536 BYN, отыграв чуть больше трети роста в понедельник (+0,1572 BYN), когда евро улетел на исторический максимум.





С начала недели стоимость евровалюты выросла на 0,1036 BYN, а с начала месяца на 0,1539 BYN (+6,24%).





Курс российского рубля вырос на 0,0155 BYN до 3,2363 BYN/100 RUB.





Российский рубль дорожает второй день. Общее укрепление составило 0,0735BYN. Рубль РФ отыграл почти половину унизительного обвала по итогам торгов понедельника, когда его курс рухнул на минимум за полголда.









Центробанк России

Российский рубль немного укрепляется на Московской бирже после вчерашнего обвала. Это позволило Банку России понизить официальные курсы иностранных валют расчётами на завтра.





Курс доллара упал на 55 копеек до 71,4720 российских рублей и покинул максимум за четыре(!) года.





Курс евро обвалился сразу на 84 копейки до 81,0207 российских рублей и тоже оставил максимум за четыре года.