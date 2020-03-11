То ли еще будет: инфляция в феврале ускорилась до 1%

В сравнении с декабрем 2019 года индекс увеличился на 1,9%, а в годовом исчислении — на 4,4%. Напомним, что целевой показатель по инфляции, определенный в Основных направлениях денежно-кредитной политики, составляет не более 5% на конец года.





В феврале индекс цен на продовольственные товары вырос на 0,7%, на непродовольственные — на 0,5%, а на услуги — на 2,3%.





В годовом исчислении продовольствие подорожало на 3,7%, непродовольственные товары — на 4%, а услуги — на 6,3%.





Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале вырос на 0,3%, а в сравнении с декабрем 2019 года — на 0,9%, сообщил Белстат.