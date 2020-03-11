Минфин мечтает о free float

Такое мнение высказал начальник отдела развития рынка ценных бумаг Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Сергей Дынник на семинаре «От стабильности к экономическому росту», организованному BEROC.





По оценке Минфина, важно чтобы этот инструмент в размере 10-20% мог свободно обращаться на бирже, чтобы создавать ликвидность фондового рынка.





«Если государство не хочет терять контроль в каких-то организациях — мы на этом не настаиваем. Но мы видим определенный потенциал, чтобы по отдельным субъектам, прежде всего, — по „голубым фишкам“ была обеспечена ликвидность в иностранной валюте. Это будет играть на руку инвесторам, которые будут приходить к нам, чтобы заработать», — сказал Сергей Дынник.





Напомним, что под free float понимают долю акций в свободном обращении.