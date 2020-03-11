Беларусь и Россия достигнут компромисса. Временного…

В конечном итоге белорусской стороне придется строить свою экономическую политику с учетом того факта, что ЕАЭС не является и в обозримой перспективе не будет являться единым правовым пространством, и, соответственно, любой его участник сможет трактовать заключенные договоренности в своих интересах.





Почти наверняка общие рынки нефти и газа в ЕАЭС, даже если и будут учреждены, никогда не заработают в режиме, создающем весомые преимущества для Беларуси от участия в этом объединении. То же касается и договоренностей на эту тему в рамках Союзного государства, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новым выпуске «Минского барометра».









Они напоминают, что переговоры по спорным вопросам сотрудничества – нефти и газу – проходили в конфликтной манере. Каждую неделю в СМИ попадала скандальная информация, касающаяся этих переговоров, и еще более скандальная – о тайных планах Кремля касательно будущего Беларуси. При этом на уровне первых лиц и правительственных чиновников публичная коммуникация оставалась вполне спокойной и дружелюбной. Но ни это показное дружелюбие, ни агрессивные высказывания в медиа, ни шаги, предпринятые обеими сторонами для укрепления своих переговорных позиций, не привели к заключению соглашения по нефти. По газу соглашение было заключено на российских условиях и всего на один год, т.е. оно носит промежуточный характер.

Газ

Переговоры об условиях поставки газа фактически не осуществлялись. 14 февраля в Москве посол Беларуси Владимир Семашко подписал с главой Газпрома Алексеем Миллером протокол к соглашению по газу, заключенному на 2018-2019 гг., тем самым продлив его действие до конца 2020 года. Однако условия поставки газа в 2020-м, согласно протоколу, существенно отличаются от тех, которые действовали на протяжении 2018-2019 гг.





Эксперты «Минского диалога» в этой связи напоминают, что в этот период цена на газ, высчитываемая по особой формуле, составляла около 130 долларов за тыс. куб. метров, однако для компенсации «неравнодоходной» цены на газ Беларусь получала дополнительно в бюджет пошлины от экспорта 6 млн тонн российской нефти (этот механизм компенсации получил в прессе название «перетаможка»). Формула цены в 2020 году сохраняется, в соответствии с ней стоимость газа на входе в Беларусь будет составлять примерно 127 долларов за тыс. куб. метров, но механизм «перетаможки» отменяется. Соответственно, условия по газу в 2020 существенно ухудшились.





Однако пока это не подвигло белорусские власти снижать потребление газа: страна остается третьим по объему потребителем российского газа в Европе после Германии и Италии. При этом объем ВВП не растет, производство конечной продукции снижается. Для сравнения: ВВП Польши составляет 586 млрд долларов США (2018 г.), население – 38,6 млн, объемы потребления газа – 19 млрд куб. метров. Для Беларуси соответственно: 60 млрд долларов, 9,4 млн, потребление газа – 20 млрд куб. метров.





Эксперты отмечают, что цена в 127 долларов остается весьма комфортной на фоне других стран региона: в 2019 году в Европе средняя цена на газ Газпрома по долгосрочным контрактам составила 162 доллара за тыс. куб. метр. Но поскольку эти цены были выше аукционных на 15% (137 долларов за тыс. куб. метров), то все европейские потребители снизили в 2019 году объемы закупок российского газа в рамках долгосрочных контрактов. Кроме того, в 2020 году Газпром ожидает продолжение судебных разбирательств – вслед за Украиной на завышение газпромовских цен жалуются восточноевропейские потребители и, похоже, Еврокомиссия их поддержит.

Очевидно, что споры по условиям поставок российского газа возобновятся в конце года.

Нефть

Конфликт из-за условий поставок российской нефти в Беларусь и ее транзита по территории Беларуси развивался по нарастающей. Конфронтация в течение двух первых месяцев текущего года (период мониторинга) с резким ограничением российских поставок нефти не принесла Беларуси желаемых результатов: поставки на белорусские НПЗ в течение всего первого квартала осуществляются в минимальном объеме. Российская сторона, в свою очередь, не проявляет чувствительности к белорусским аргументам в этом споре.





Вместе с тем, похоже, уже никакие итоги переговоров, даже с полной компенсацией налогового маневра и отменой премии поставщикам, не смогут возместить недополученные за первый квартал доходы от нефтепереработки. В январе 2020 года ВВП Беларуси снизился на 1,9%, промышленное производство – на 5,8%. В эти показатели внесло вклад также падение производства на Беларуськалии.

Течение и развитие конфликта, считают эксперты «Минского диалога», показывают, что для белорусской стороны ценовой спор скорее дело принципа, нежели расчета. Так, спор о компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли России длился в 2018-2019 гг., и Россия в итоге не согласилась на такую компенсацию. Судя по всему, аргумент об отмене премий российским поставщикам (раз уж ценовые условия для белорусской переработки ухудшаются) возник к концу 2019 года.





Бросается в глаза то обстоятельство, что цена спора по поводу премии – 240 млн долларов в год – значительно (приблизительно в 4 раза) ниже белорусской «заявки» на компенсацию потерь от налогового маневра. Еще в минувшем году белорусские официальные лица оценивали такую компенсацию в 7-10 млрд долларов за пять лет. Ожесточенность спора за сравнительно незначительную сумму может свидетельствовать о том, что белорусская сторона утратила надежду получить компенсации потерь из-за налогового маневра и пытается заодно понять, готова ли российская сторона идти навстречу хоть в чем-нибудь.









В ходе спора официальный Минск прибег к обширному инструментарию: 10 января ввел налог на транзит нефти по своей территории, повысил тариф на транзит (но не выходя за рамки договоренности 2010 года), несколько раз проводил краткосрочные ремонтные работы на нефтепроводе Дружба, осуществил отбор технологической нефти из Дружбы, провел альтернативные закупки нефти – танкерами норвежскую и российскую.





Руководство страны также вело активные переговоры с российскими поставщиками, в частности Александр Лукашенко обсудил эти вопросы с Игорем Сечиным, главой Роснефти. Велись также переговоры с Украиной о восстановлении работы нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме, с прибалтийскими государствами – о транзите нефти из их портов, с Польше и США – о транзите через территорию Польши, в том числе и о вероятности использования «Дружбы» в реверсном режиме.

Результатом этих действий стало лишь согласие Транснефти пустить в экспортную трубу независимых российских производителей, не входящих в «большую пятерку»: Роснефть, Татнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть. С марта начнутся поставки по «Дружбе» пяти независимых компаний.

Эксперты «Минского диалога» считают, что, вероятнее всего, к концу первого квартала Беларусь и Россия достигнут временного компромисса (до конца 2020 года) на условиях российской стороны, то есть без компенсации налогового маневра и с сохранением премий российским поставщикам (символическое ее снижение все же возможно). Весьма вероятно, что работа белорусских властей в обеспечении нефтяной альтернативы продолжится и после достижения временного компромисса. Кроме того, возможно также, что после заключения соглашения по нефти, Беларусь и Россия вернутся к обсуждению «дорожных карт».



