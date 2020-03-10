На эти вопросы "Свабоды" отвечает экономист Сергей Чалый.





- Что вы сейчас советуете своим друзьям? Если вы оказываете бизнес-консультации - что вы советуете своим клиентам? Покупать иностранную валюту? Если да, то какую? В какой пропорции? Или вообще подождать, пока курсы так прыгают?





- Сложно давать советы, так как непонятно - это паническая реакция или смена экономического режима, в том числе и в мировой экономике. Я не верю в большое дальнейшее движение курса. Уже даже то значение курса, которое мы сейчас имеем, превышает значение, исходя из которого был составлен бюджет. И он не очень приемлем для министерства финансов, но комфортный для Национального банка. Для меня важнейшим фактором есть не падение курса российского рубля по отношению к доллару, а то, что у нас будет происходить с валютной выручкой. Именно это было главным фактором изменения курса до сегодняшнего дня.

Мы не можем предсказать уровень, на котором будет достигнута равновесие. Но можем наблюдать за действиями властей. Сценарий, на который рассчитывает Национальный банк - произойдет то же, что произошло в 2016 году. Тогда в начале года курс доллара вырос, но потом произошла коррекция в обратную сторону и равновесие установилось на более низком уровне. Они могут позволить себе и определенный дальнейший рост курса доллара.





По мнению Нацбанка, сейчас курс перелетел за равновесное значение и можно ожидать его снижения. И вот тогда можно будет «заходить» в рубль.





- Сергей, вот спросит вас сосед на лестничной клетке: « Что мне делать? У меня есть какие-то деньги в белорусских рублях» . Бежать их менять? Или пока не бежать?





- У людей не так много свободных денег. Они были либо на текущих зарплатных счетах либо на неотзывных депозитах. Последние трогать сейчас точно не стоит. Строго говоря, теперь уже поздно что-то делать. То, что рубль будет ослабевать, было понятно несколько месяцев назад. И Нацбанк считал, что рубль переоценен, поэтому и позволил такие вещи в феврале. А то, что происходит сейчас, - это очень эмоциональное движение, и мы абсолютно не знаем, какие будут курсы завтра. Не думаю, что это падение будет достаточно длительным и глубоким, чтобы на этом можно было что-то заработать.





- Вы уже сказали о нефти. Цены на нее упали, однако не исключено, что и они стабилизируются. Но нынешнее падение цен на нефть - для Беларуси в контексте ее конфликта с Россией вокруг нефти это хорошо или плохо?





- Это плохо для нас. Ведь мы зарабатываем на процессинге. Это фактически определенный процент от разницы между тем, что мы экспортируем, и тем, что импортируем. Для нас важнее не цена сырой нефти, а внешнеторговое сальдо в категории энергетических товаров, разница между ценой нефтепродуктов, которые экспортируем, и ценой сырой нефти, которую импортируем.





Существенное снижение мировых цен на нефть сопровождается замедлением роста мировой экономики. А это означает уменьшение спроса на наш экспорт. При небольшом падении цен на нефть проигрывают страны - экспортеры нефти. Но при большом снижении этих цен через механизм снижения мирового спроса страдают все.





- Вы сказали о белорусском экспорте нефтепродуктов. На сайте Белстата пока висят только сведения за прошлый год. А что произошло с этим экспортом в этом году, в январе-феврале?





- Подсчитать сложно. Можно оценить сокращение экспорта в целом косвенно. Существенно сократились валютные резервы. Это не объясняется выплатами по иностранному долгу. Можно сравнить первые два месяца 2019 и 2020 годов. Тогда выплаты по иностранному долгу были даже большими, чем в этом году, а резервы практически не изменились. А в этом году была потеря резервов на 400 миллионов долларов.





- Сравним цифры. В прошлом году Беларусь купила 18 миллионов тонн нефти. Известно, что собственные нужды страны составляют примерно 6 миллионов тонн. В месяц это покупка 1,5 миллиона тонн и полмиллиона - на собственные нужды. Выходит, что примерно миллион тонн в месяц в прошлом году шел на переработку с последующим экспортом нефтепродуктов.





Сообщается, что в этом году купили примерно по миллиону тонн в январе и феврале. Полмиллиона на внутренние нужды, на переработку для последующего экспорта оставалась где-то около полумиллиона. А в прошлом году - по миллиону. Означает ли это, что экспорт нефтепродуктов в начале года по сравнению с прошлым упал где-то в два раза?





- Наверное, так и есть. Может чуть меньше, но полагаю, что падение экспорта нефтепродуктов в этом году составило около 40%.





- Как на белорусскую экономику может повлиять коронавирус? Не косвенно, через падение спроса на импорт в Китае, а напрямую. Гречку покупать?





- Все будет зависеть от того, как пойдет эта эпидемия у нас. Основной риск пандемии, которая сейчас происходит, - в нагрузке на национальные системы здравоохранения. Если это будет неконтролируемым, то будет огромное количество пациентов с тяжелыми диагнозами. Им предстоит дорогостоящее лечение с вентиляции легких.





Понятно, что придется ограничивать проведение массовых мероприятий, что будет перевод на дистанционную работу (где возможно). Понятно, что пострадает прежде всего туризм. Возможно, вырастут доходы бизнеса доставки продуктов.





Ну и если пандемия распространится и на нас, то среди последствий будут длинные карантины, отсутствие людей на работе, оплата этой вынужденной отсутствия на работе и расходы на медицинское обеспечение. Пока не похоже, что у нас этот риск высок.



