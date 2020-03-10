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Украина увеличила импорт бензина из Беларуси почти на 40%

Поставки белорусского бензина в Украину выросли, несмотря на снижение поставок российского сырья на местные НПЗ.

В течении первых месяцев текущего года – в январе-феврале, - Украина увеличила импорт бензинов из Беларуси до 105 600 т, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (77 200 т). Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95.

То есть за два месяца поставки белорусского бензина в Украину выросли, несмотря на снижение поставок российского сырья на местные НПЗ.

Также Украина импортировала бензин из Литвы (43 400 т) и Румынии (1100 т). При этом импорт из Литвы сократился на 17,5%.
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