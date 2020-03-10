Сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около 57 млн белорусских рублей). Он будет привлечен на 24 года. Деньги пойдут на реконструкцию Городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.





«Глава государства одобрил проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения», — сообщили в пресс-службе.