+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь займет у Кувейтского фонда более 24 млн долларов на реконструкцию больницы в Гродно

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 89 о привлечении в 2020—2025 годах внешнего государственного заеме Кувейтского фонда арабского экономического развития. Деньги нужны для реконструкции больницы в Гродно, сообщает пресс-служба президента, пишет TUT.BY

Сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около 57 млн белорусских рублей). Он будет привлечен на 24 года. Деньги пойдут на реконструкцию Городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

«Глава государства одобрил проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения», — сообщили в пресс-службе.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru