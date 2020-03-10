Беларусь займет у Кувейтского фонда более 24 млн долларов на реконструкцию больницы в Гродно
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 89 о привлечении в 2020—2025 годах внешнего государственного заеме Кувейтского фонда арабского экономического развития. Деньги нужны для реконструкции больницы в Гродно, сообщает пресс-служба президента, пишет TUT.BY
Сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около 57 млн белорусских рублей). Он будет привлечен на 24 года. Деньги пойдут на реконструкцию Городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.
«Глава государства одобрил проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения», — сообщили в пресс-службе.
19:34 10/03/2020
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