Из-за коронавируса Apple изменила правила ухода за своей продукцией
Компания разрешила протирать свою технику спиртовыми салфетками.
В связи с распространением коронавируса COVID-19 компания Apple внесла изменения в правила ухода за своей продукцией.
В частности, компания разрешила дезинфицировать свою технику с применением спиртовых салфеток. "Используя салфетку с 70-% изопропилового спирта или дезинфицирующие салфетки Clorox, вы можете аккуратно протереть твердые непористые поверхности вашего продукта Apple, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее, согласно инструкции, протереть фирменный монитор можно только так называемой "I-салфеткой".
18:13 10/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение