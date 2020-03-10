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Подробности "дела Втюрина": топ-менеджеры Нацбанка много лет брали взятки у поставщиков софта и оборудования

И все эти годы оставались безнаказанными. Почему?

Подробности "дела Втюрина": топ-менеджеры Нацбанка много лет брали взятки у поставщиков софта и оборудования
Гособвинение на суде по делу Втюрина рассказало о коррупции среди менеджеров Нацбанка. Речь идет о взятках за поставки от этой компании. 

По данным следствия, деньги давали Феликсу Касперовичу (последняя должность — председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», ранее работал в Нацбанке) и Андрею Подгорному (был заместителем начальника Главного управления информационных технологий Нацбанка). 

На двоих им вменяют получение не менее $868 750.

Говорится в обвинении и о взятках за покупку программного обеспечения у компании Solidex. Ее совладелец — Сергей Покрышко — тоже среди обвиняемых.

Фигурирует также оборудование компании Fortinet (сетевая безопасность).

Некоторые эпизоды имели место более десяти лет назад, в том числе в 2008-м и 2009-м.
Источник: officelife
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