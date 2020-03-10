Гособвинение на суде по делу Втюрина рассказало о коррупции среди менеджеров Нацбанка. Речь идет о взятках за поставки от этой компании.





По данным следствия, деньги давали Феликсу Касперовичу (последняя должность — председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», ранее работал в Нацбанке) и Андрею Подгорному (был заместителем начальника Главного управления информационных технологий Нацбанка).





На двоих им вменяют получение не менее $868 750.





Говорится в обвинении и о взятках за покупку программного обеспечения у компании Solidex. Ее совладелец — Сергей Покрышко — тоже среди обвиняемых.





Фигурирует также оборудование компании Fortinet (сетевая безопасность).





Некоторые эпизоды имели место более десяти лет назад, в том числе в 2008-м и 2009-м.