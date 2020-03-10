Доллар и евро откатились назад

С начала недели стоимость корзины валют выросла на 0,43%, а с начала месяца на 0,54%.





Курс доллара обвалился на 0,0310 BYN до 2,3208 BYN/USD и покинул абсолютный максимум, который был установлен вчера.





Несмотря на такое сильное ослабление доллара белорусскому рублю не удалось отыграть вчерашние потери, когда доллар рванул вверх сразу на 0,1122 BYN.





Кус евро рухнул на 0,0395 BYN до 2,6355 BYN/EUR. Белорусский рубль сегодня отыграл у евро лишь четверть вчерашнего падения.





Напомним, что первые торги текущей недели завершились ростом евро почти на 16(!) копеек.





Евро подешевел впервые после серии из двенадцати повышений, за время которых его курс подскочил почти на 30(!) копеек.





Курс российского рубля подскочил на 0,0580 BYN до 3,2208 BYN/100 RUB и покинул минимум за полгода.





Российской валюте на сегодняшних торгах удалось отыграть треть вчерашнего обвала.





Московская биржа

По состоянию на 13–30 Центробанк России ещё не установил официальные курсы иностранных валют на завтра, но уже сейчас довольно точно можно определить какими они будут.





Так, средневзвешенный курс доллара на МосБирже к 11–30 составил 72,0208 российских рублей. Таким же будет официальный курс доллара ЦБРФ на завтра.





Средневзвешенный курс евро к этому же моменту составил примерно 82,00 российских рубля. Банк России установит официальный курс евро расчётами на завтра очень близко к этому значению.