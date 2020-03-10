В Минске представили электрокар Geely Geometry A





Как сообщил директор СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский, эти машины пока продаваться не будут и о цене их говорить еще рано. Вначале нужно провести всесторонние испытания, изучить спрос, конкурентные преимущества, а также проверить созданные в Беларуси условия использования электромобилей.





Одна Geely Geometry A находится сейчас на заводе, три остальных доставят в ближайшие дни в дилерские центры Минска, где жители и гости столицы смогут их увидеть воочию и оценить.









Что касается технических характеристик машины: она оснащена интеллектуальной системой автоматической парковки и круиз-контроля, системой мониторинга подвижных объектов перед и за автомобилем, системой оповещения о приближении сзади транспортного средства.







