— В прошлую пятницу руководитель написал в чат, что «наша компания в связи с финансовыми трудностями решила начать процесс ликвидации». Он также сообщил, что «работаем последнюю неделю, а потом компания прекращает свою деятельность». Персоналу он предложил либо «пишите заявления по собственному желанию, либо ваши трудовые будут у нас, пока процесс ликвидации не будет завершен, а все это время вы будите находиться в неоплачиваемом отпуске», — сказала сотрудница «ГлоБел24».





По ее словам, «ничего не предвещало беды, компания динамично развивалась».





Клиенты «ГлоБел24» получили уведомления о расторжении договоров на оказание услуг (почтовой связи, курьерских услуг, услуг транспортной экспедиции, перевозки) в одностороннем порядке. В течение 9−12 марта компания планирует выполнить взятые обязательства, а затем прекратит свою деятельность.





— Это была одна из самых интересных, гибких, удобных и динамично развивающихся служб доставки. Поэтому их сообщение было неожиданным, как гром среди ясного небо, — говорят в одном из интернет-магазинов, у которого был заключен договор с «ГлоБел24».





Участники рынка считают, что конкурентный рынок доставки в Беларуси только начал формироваться, поэтому «очень жаль, что на одного интересного игрока станет меньше». Они надеются, что «такие компании, как „Белпочта“, DPD или тот же „Евроопт“ смогут предложить качественные услуги по разумным ценам».









«ГлоБел24» начал свою деятельность в 2014 году. Почтовый оператор имел широкую сеть из 52 отделений в 45 городах Беларуси, говорится на сайте компани. В компании работает около 100 человек.





«ГлоБел24» входит в Inproma Group, которая была образована группой инвесторов, имеющих более чем 20-ти летний успешный опыт различной предпринимательской деятельности, с целью эффективного управления капиталом, говорится на сайте компании. По словам участников рынка, компания учреждена бизнесменами, стоявшими у истоков создания сети магазинов «ОМА».





В 2007 году они продали контрольную долю в ритейлере финско-литовской группе Kesko Senukai. Один из бизнесменов Сергей Дудко является директором «ГлоБел24».



