Об этом TUT.BY сообщили источники и подтвердили в «Тапасе». Рассказываем, что это будет за комплекс и когда его начнут строить.





Что это за земля и что за история?

В мае 2018-го компания «Сетко Интернешнл» купила на открытом аукционе за 10 миллионов долларов право застройки территории бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева, напротив ТД «Ждановичи».





Эта структура на тот момент была учреждена компанией с Британских Виргинских островов, а также двумя белорусскими бизнесменами — уроженцами Ливана и Непала.





уже сразу после завершения аукциона участники рынка недвижимости заговорили о том, что активное участие в этом проекте будет принимать группа компаний «Тапас», связанная с бизнесменом Павлом Белым. Именно эта структура достраивает рядом комплекс «Олимпик Парк», НоИменно эта структура достраивает рядом комплекс «Олимпик Парк», на открытии ресторана которого побывал Лукашенко.









14 февраля 2020 года рынок «Лебяжий» полностью закрылся, а эта земля была разделена на пять участков под строительство жилого комплекса и передана в аренду «Сетко Интернешнл».





Срок аренды участков — до 19 декабря 2024 года. Годовая арендная плата за все пять — 147,3 тысячи рублей.





С сентября 2018 года директором компании «Сетко Интернешнл» является экс-гендиректор ООО «Тапас» Андрей Сидоренко. К тому же в качестве своих контактов «Сетко Интернешнл» передала в органы Министерства юстиции телефоны и электронную почту группы компаний «Тапас». При этом структуры «Тапаса» не входят в состав учредителей «Сетко Интернешнл».





А что говорят в «Тапасе»?

В группе компаний «Тапас» говорят, что сотрудничество с «Сетко Интернешнл» по застройке территории бывшего рынка «Лебяжий» — совместный проект на взаимовыгодных коммерческих условиях.





— Новая очередь строительства станет продолжением уже существующего комплекса «Олимпик Парк». С учетом опыта реализации данного объекта группой компаний «Тапас» будет оказан полный комплекс инжиниринговых услуг и услуг по продаже жилья, сдаче в аренду торговых площадей.





При этом включать свои структуры в состав учредителей компании «Сетко Интернешнл» группа компаний «Тапас» не планирует, цверяют там.





А работает ли сейчас в ГК «Тапас» Андрей Сидоренко?





— Нет. Андрей Анатольевич Сидоренко в прошлом работал в должности

генерального директора ООО «Тапас». В настоящее время он работает

директором «Сетко Интернешнл». Работа в этих должностях обеспечивает высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между ГК «Тапас» и ООО «Сетко Интернешнл».









Когда начнут и закончат стройку ЖК?

Строительство жилого комплекса планируют начать во втором квартале 2020 года, говорят в «Тапасе».





— Сейчас идет подготовительный период, идет установка ограждения территории

застройки. Реализовать весь проект (шесть очередей строительства) планируется в течение пяти лет. Новый жилой комплекс, который появится на месте бывшего рынка «Лебяжий», войдет в состав уже существующего «Олимпик Парка». Таким образом, будет сформирован единый квартал малоэтажной застройки «Олимпик Парк».





Как мы сообщали ранее, концепция проекта предполагала строительство малоэтажной жилой застройки с понижением этажности в сторону заказника «Лебяжий». На территории должен быть большой процент озеленения.





Здесь также должны появиться школа и детский сад — их будет строить город. Всего на участке бывшего рынка должны возвести 60 тысяч квадратных метров жилья — это около тысячи квартир.