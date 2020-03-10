Накануне курс доллара и евро взлетели на фоне падения цен на нефть. В ходе электронных торгов за американскую валюту давали более 75 российских рублей, а за европейскую – почти 86.





Мосбиржа в преддверии торгов уточнила верхнюю границу возможного курса. Так, доллар не сможет превысить 75 рублей 21 копейки, а евро – 85 рублей 79 копеек, передает echo.msk.ru

Банк России объявил, что с 10 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке страны в рамках бюджетного правила по поддержанию курса.