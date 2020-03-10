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Apple отпускает по домам сотрудников по всей планете

На фоне китайского коронавируса Apple разрешила сотрудникам большинства своих филиалов в разных странах мира работать удалённо, пишет Bloomberg.

Об этом CEO Apple Тим Кук сообщил в корпоративной рассылке сотрудникам нескольких офисов компании. Тем, у кого есть возможность работать в таком режиме, разрешили оставаться дома всю рабочую неделю с 9 по 13 марта.

Мера касается стран, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения, включая Южную Корею, Японию, Италию, Германию, Францию, Швейцарию и Великобританию. В прошлую пятницу Apple призвала не выходить в офисы сотрудников в некоторых районах Калифорнии и в Сиэтле — им тоже продлили разрешение.

Так компания рассчитывает снизить плотность людей в офисах, а тем, кому приходится быть на рабочем месте, — создать более спокойную и безопасную обстановку. В Apple подтвердили содержание письма сотрудникам, попавшее к журналистам Bloomberg.

Ранее Кук также заявил, что сотрудникам с почасовой оплатой, которые из-за закрытия офисов вынуждены работать дома, изменять ставку не будут. Аналогичной политики придерживаются Amazon, Alphabet и Facebook.

В Китае Apple приходилось временно закрывать все имеющиеся здесь 42 магазина, но большинство из них продолжило работу. Сейчас в компании, как и во многих других, действует ограничение на деловые поездки в Китай, Южную Корею и Италию.

Apple — далеко не единственная из ИТ-гигантов, кого вирус заставил частично перейти на «удалёнку». Amazon советует по возможности работать дистанционно сотрудникам в Сиэтле и Белвью до конца марта, Google — всему штату Вашингтон, Nintendo — сотрудникам Вашингтона и Калифорнии. Facebook закрыла один из офисов в Сиэтле и тоже просит всех своих работников в городе до начала апреля оставаться дома. Microsoft разрешила работать в удалённом режиме подразделениям Сиэтла и Сан-Франциско. Twitter освободил от обязанности ходить в офис вообще весь штат.

Кроме этого, Uber и Lyft согласились поддержать водителей, которые заразились коронавирусом или были помещены медиками на двухнедельный карантин, чтобы помешать распространению инфекции. Uber уже выплатил компенсации 5 попавшим в карантин водителям в Мексике и Великобритании.
DEV.by
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