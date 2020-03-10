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Цены на нефть восстанавливаются после рекордного обвала накануне

Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные в понедельник потери, фьючерсы на Brent растут на азиатских торгах на 7%, приближаясь к $37 за баррель.

Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30 и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон, передает Интерфакс.

"Ситуация, свидетелями которой мы сейчас становимся, по-видимому, не имеет прецедентов в истории нефтяного рынка. Комбинация массивного "навеса" предложения и значительного шока со стороны спроса одновременно", - цитирует Bloomberg исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

В то же время подешевевшая нефть может стать позитивным фактором для некоторых экономик. На этом фоне рынки акций в Азии, поддержанные также ожиданием стимулов от денежных властей, во вторник стабилизировались. Фьючерсы S&P 500 растут на 2% - после падения индекса накануне на 7,6%, так как некоторые инвесторы хотят вернуться на рынок, чтобы купить резко подешевевшие бумаги. Доходность 10-летних US Treasury выросла до 0,624%.
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