Друзья Беларуси оказались в списке самых «отмывочных» стран

21 февраля Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.





В число «высокорисковых юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер» («черный список») ФАТФ включил КНДР и Иран. Под контрмерами понимаются любые действия, обеспечивающие снижение рисков, например, такие как: отказ в создании филиалов и дочерних компаний финансовых учреждений, базирующихся в этих странах; ограничение деловых отношений или финансовых транзакций с финансовыми учреждениями или лицами из этих стран; пересмотр, изменение и, при необходимости, расторжение корреспондентских отношений и др.









В «серый список» определены юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает принять меры, «направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»: Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Ямайка.





В феврале представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля и Национального банка приняли участие в Пленарной неделе ФАТФ в Париже.





В ее рамках были рассмотрены и утверждены отчеты о взаимной оценке Южной Кореи и ОАЭ. Обе страны поставлены на усиленный мониторинг ФАТФ, говорится в сообщении КГК.





На пленарном заседании одобрили руководство по цифровой личности, которое «разъясняет работу системы цифровой идентификации и дает рекомендации относительно использования ее отдельных элементов в реализации требований ФАТФ по идентификации, верификации, а также надлежащей проверке клиентов».





ФАТФ также рассмотрела вопросы использования виртуальных активов и противодействия финансированию террористической деятельности, а также новые способы и схемы отмывания незаконных доходов, полученных от отдельных категорий преступлений.





«Участие в мероприятиях ФАТФ представителей Беларуси будет способствовать выработке предложений по совершенствованию национальной антиотмывочной системы», говорится в сообщении КГК





Беларусь является учредителем и членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — одной из девяти региональных групп по ти ФАТФ, созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами. ЕАГ с июня 2010 года имеет статус ассоциированного члена ФАТФ. В ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.