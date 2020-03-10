В Минсельхозпроде дали прогноз будущего урожая

Общая потребность в финансах на 2020 год составляет более Br4,2 млрд, в том числе на период с января по май — более Br1,9 млрд. Средства будут направлены на закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, ремонт и обслуживание сельхозтехники, семена и др.





В текущем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме более 8,1 млн т, в том числе 6,5 млн т фуражного. Сахарной свеклы предполагается произвести почти 5 млн т, маслосемян рапса — 623 тыс. т, картофеля — 1,1 млн т, льнотресты — 180 тыс. т, овощей — 622,4 тыс. т, плодов и ягод — 170 тыс. т.