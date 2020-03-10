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Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма (Ма Юнь) стал богатейшим человеком Азии, обогнав владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани.

Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник агентством Bloomberg.

Оно оценивает состояние бизнесмена в 44,5 миллиарда долларов, что делает его 18-м в списке богатейших людей планеты. Состояние Мукеша Амбани, потерявшего, по данным Bloomberg, около 5,8 миллиарда долларов за прошедшие сутки, достигает 41,8 миллиарда долларов (19-е место рейтинга).


Эксперты агентства отмечают, что Джеку Ма удалось минимизировать потери (по информации агентства, убыток бизнесмена составил около 1 миллиарда долларов за сутки) благодаря возросшему спросу на мобильные приложения и услуги обработки данных при помощи облачных хранилищ компании.

Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами, пишет ru.oxu.az

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