Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии

Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник агентством Bloomberg.





Оно оценивает состояние бизнесмена в 44,5 миллиарда долларов, что делает его 18-м в списке богатейших людей планеты. Состояние Мукеша Амбани, потерявшего, по данным Bloomberg, около 5,8 миллиарда долларов за прошедшие сутки, достигает 41,8 миллиарда долларов (19-е место рейтинга).









Эксперты агентства отмечают, что Джеку Ма удалось минимизировать потери (по информации агентства, убыток бизнесмена составил около 1 миллиарда долларов за сутки) благодаря возросшему спросу на мобильные приложения и услуги обработки данных при помощи облачных хранилищ компании.





Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами, пишет ru.oxu.az



