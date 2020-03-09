Пять новых российских поставщиков готовы поставлять нефть в Беларусь
Они поставят 200 тысяч тонн нефти.
Пять небольших российских компаний поставят в Беларусь в марте 200 тыс. т нефти, сообщил корреспонденту БелТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Пять новых для нашей страны поставщиков суммарно отправят в Беларусь в марте около 200 тыс. т нефти. Это помимо "Сафмара", у которого в марте 300 тыс. т", - сказал Александр Тищенко.
Он уточнил, что поставки идут по цене без премии, как и добивалась белорусская сторона.
Что касается возможных поставок от этих небольших российских компаний в апреле, то, по словам пресс-секретаря, по этому вопросу еще предстоит работа, которая будет проводиться с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке.
18:28 09/03/2020
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