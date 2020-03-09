Лукашенко хочет, чтобы беларусы пересели на Tesla
9 марта Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, на котором обсудил в том числе развитие электротранспорта в Беларуси, передает БЕЛТА.
Актуальность перехода на электротранспорт Лукашенко объяснил так:
— Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня… Мы завтра-послезавтра вводим два блока атомной электростанции. Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам.
Также президент Беларуси пояснил, почему сам ездит на электромобиле:
— Не для того, чтобы показаться в автомобиле или показать новый автомобиль. Нет, я подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться.
Президент поставил задачу сделать так, чтобы электроэнергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива.
18:15 09/03/2020
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