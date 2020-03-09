Блефует? Россия заявила, что готова к падению цен на нефть до $25
Российский Минфин заявил, что за счет денег из Фонда национального благосостояния власти РФ готовы компенсировать потери от падения цен на нефть.
По уверению Минфина РФ, если цены снизятся до $25-30 за баррель, то подушки безопасности хватит России на 6-10 лет.
На 1 марта 2020 года в фонде аккумулировано 10,1 трлн российских рублей. Это примерно $149,6 млрд в эквиваленте.
Напомним, белорусский бюджет был сверстан из расчета, что средняя цена на нефть в 2020-м году будет $60.
Источник: officelife
17:02 09/03/2020
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