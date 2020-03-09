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Паника. На Нью-Йоркской фондовой бирже торги приостановлены

На Нью-Йоркской фондовой бирже S&P 500 упал на 7%, а Dow Jones — на 7,3%. Торги приостановили.

Американские индексы на открытии торгов обвалились вслед за азиатскими и европейскими из-за разрыва сделки ОПЕК с Россией и начала полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.

S&P 500 упал на 7%, а Dow Jones — на 7,3%.

Из-за этого торги приостановили на 15 минут. Это предусматривается правилами, установленными после финансового кризиса 2008−2009 годов, пишет nv.ua.



Напомним, в ночь на понедельник из-за отказа России сотрудничать с ОПЕК+ и последовавшего за этим заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти цены на нефть рухнули примерно на 30%.
"Белорусский партизан"
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