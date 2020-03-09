Романчук - о падении цены на нефть: Это подарок для Лукашенко

Ярослав Романчук, обвал цен на нефть может запустить несколько негативных процессов, которые ударят по экономике Беларуси. Как в экспресс-комментарии « Салiдарнасцi » отметил руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, обвал цен на нефть может запустить несколько негативных процессов, которые ударят по экономике Беларуси.





– Я что-то не вижу радости со стороны белорусского правительства из-за того, что решен нефтяной вопрос, – отметил он. – А все потому, что они понимают: если цена на нефть будет такая, то и нефтепродукты подешевеют соответственно. А это значит, что можно ожидать падения экспорта на 15-20%.





Соответственно, валютной выручки будет меньше, что в условиях девальвации белорусского рубля означает очень серьезное утяжеление государственного и валового долга.





По мнению экономиста, чтобы избежать этих рисков, белорусской власти следовало намного раньше задуматься о диверсификации экономики.





– То, что происходит, это всего лишь начало серьезных процессов, которые могут затронуть не только бюджеты предприятий, но и бюджета домашних хозяйств. Я бы не исключал серьезного увеличения спроса на валюту со стороны населения... А это будет влиять на курс белорусского рубля, инфляцию. Может получиться такая многоуровневая конструкция, которая, можно сказать, уже похоронила бюджет на 2020 год.









С другой стороны, по мнению собеседника, с учетом предстоящих выборов это своеобразный подарок Александр Лукашенко.





– Естественно, это ситуация жесткого конфликта, кризиса, катализатором которого выступила Россия и рынок нефти. Поэтому снова будет песня: вставай, страна огромная, на смертный бой с кризисом... Во главе с кем? Понятное дело, во главе с нашим главным человеком, который имеет опыт борьбы с кризисами, с Кремлем.





Думаю, что белорусская власть воспользуется этим шансом. Но главный вопрос – а что будет после того, как закончится предвыборная кампания?





Ну хорошо, политический перфоманс прошел, а дальше что? Будем ли мы двигаться по привычной модели госплан/совок или мы все-таки уже поймем, что его время окончательно и бесповоротно ушло – и нужно создавать институты независимой децентрализованный частной экономики.