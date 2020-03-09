Кирилл Урванцев. Об этом ТАСС сообщил представитель компании





Завод, производящий около 3 тысяч автобусов в год, приостановил работу 4 марта. По словам Урванцева, в вынужденный отпуск отправлено 350 человек.





«Наши поставщики из Китая в связи с приостановкой производства у них не выполнили свои обязательства по поставкам комплектующих. Поскольку это ключевые комплектующие, мосты и двигатели, без них мы собрать автобусы не можем. Поэтому пока приостановлено производство. С компенсацией рабочим», - сообщил Урванцев.





Возобновление работы предприятия запланировано на 14 марта. «Надеюсь, что к этому сроку мы получим наши комплектующие», - сказал Урванцев.









С 20 апреля переход на режим неполной рабочей недели, напомним, запланировал «Камаз». У крупнейшего в РФ производителя грузовиков, который на 47% принадлежит госкорпорации «Ростех», а еще на 15% немецкому автоконцерну Daimler, есть запас комплектующих до конца первого квартала.





Ситуация в апреле будет зависеть от того, запустят ли после приостановки производства заводы-партнеры «Камаза» в КНР, предупреждал замгендиректора компании закупкам Равиль Ибрагимов.







