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В России остановился один из крупнейших автобусных заводов. Из-за коронавируса

Задержка поставок комплектующих из Китая в связи с распространением нового коронавируса стала причиной приостановки производства на автобусном заводе компании «Волгабас» во Владимирской области РФ.

Об этом ТАСС сообщил представитель компании Кирилл Урванцев.

Завод, производящий около 3 тысяч автобусов в год, приостановил работу 4 марта. По словам Урванцева, в вынужденный отпуск отправлено 350 человек.

«Наши поставщики из Китая в связи с приостановкой производства у них не выполнили свои обязательства по поставкам комплектующих. Поскольку это ключевые комплектующие, мосты и двигатели, без них мы собрать автобусы не можем. Поэтому пока приостановлено производство. С компенсацией рабочим», - сообщил Урванцев.

Возобновление работы предприятия запланировано на 14 марта. «Надеюсь, что к этому сроку мы получим наши комплектующие», - сказал Урванцев.


С 20 апреля переход на режим неполной рабочей недели, напомним, запланировал «Камаз». У крупнейшего в РФ производителя грузовиков, который на 47% принадлежит госкорпорации «Ростех», а еще на 15% немецкому автоконцерну Daimler, есть запас комплектующих до конца первого квартала.

Ситуация в апреле будет зависеть от того, запустят ли после приостановки производства заводы-партнеры «Камаза» в КНР, предупреждал замгендиректора компании закупкам Равиль Ибрагимов.
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