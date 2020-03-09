Министр иностранных дел Венгрии на уходящей неделе нанес визит в Минск. Петер Сийярто вместе с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем подписали соглашение о сотрудничестве между нашими странами на 2020 год.

Среди прочего венгерский министр сообщил, что лоукост Wizz Air близок к договоренностям о начале полетов в Минск из Будапешта, сообщает ОНТ





«Было здорово, когда «Белавиа» начала летать дважды, а потом и трижды в неделю. Сейчас разговор о пяти рейсах в неделю в Будапешт. Wizz Air, который управляется венграми, очень близок к договоренностям еще о двух рейсах Будапешт-Минск, или Гродно, или Витебск. Вместе это будет уже семь рейсов, которые, конечно, очень сблизят наши страны», — сказал он.