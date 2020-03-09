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Лукашенко “дернул” главу Белнефтехима из-за 6 млн тонн нефти. Откуда она взялась?

Президент Беларуси Александр Лукашенко вызвал на беседу главу Белнефтехима 7 марта в субботу. Как объяснил президент, “Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств”.

Фото: пресс-служба президента

“Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие — более 6 млн тонн”, — рассказал Александр Лукашенко.

“ Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно”, — заявил во время беседы с Андреем Рыбаком Александр Лукашенко.

Президент Беларуси не уточнил, где нашел столько нефти. Однако в российских СМИ считают, что “черное золото” потечет рекой не из РФ.

Однако 8 марта стало ясно, что Саудовская Аравия планирует в апреле нарастить добычу нефти до уровня, превышающего 10 млн баррелей в сутки. В марте добыча составляет 9,7 млн баррелей в сутки. Компания Saudi Aramco планирует демпинговать на рынке, увеличив скидку на нефть марки Arab Light для нефтеперерабатывающих предприятий в Европе на 8 долларов за баррель, предлагая ее по цене на 10,25 доллара за баррель ниже к цене эталона Brent. Таким образом она стане дешевле даже российской. Вполне возможно, что именно вариант закупки этой нефти рассматривали президент Беларуси и директор «Белнефтехима».


Ранее Телеграф сообщил, что Азербайджан отправил в Беларусь первые 90 тыс. тонн нефти, об этом 6 марта заявил официальный представитель Госнефтекомпании республики (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

А 3 марта Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу. Среди прочих был затронут вопрос улучшения поставок в балтийском направлении. Глава государства рассчитывает получить дешевые кредиты США «на строительство этой несчастной трубы с Балтики».
telegraf.by
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