Фото: пресс-служба президента





“Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие — более 6 млн тонн”, — рассказал Александр Лукашенко.





“ Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно”, — заявил во время беседы с Андреем Рыбаком Александр Лукашенко.





Президент Беларуси не уточнил, где нашел столько нефти. Однако в российских СМИ считают, что “черное золото” потечет рекой не из РФ.





Однако 8 марта стало ясно, что Саудовская Аравия планирует в апреле нарастить добычу нефти до уровня, превышающего 10 млн баррелей в сутки. В марте добыча составляет 9,7 млн баррелей в сутки. Компания Saudi Aramco планирует демпинговать на рынке, увеличив скидку на нефть марки Arab Light для нефтеперерабатывающих предприятий в Европе на 8 долларов за баррель, предлагая ее по цене на 10,25 доллара за баррель ниже к цене эталона Brent. Таким образом она стане дешевле даже российской. Вполне возможно, что именно вариант закупки этой нефти рассматривали президент Беларуси и директор «Белнефтехима».









Ранее Телеграф сообщил, что Азербайджан отправил в Беларусь первые 90 тыс. тонн нефти, об этом 6 марта заявил официальный представитель Госнефтекомпании республики (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.





А 3 марта Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу. Среди прочих был затронут вопрос улучшения поставок в балтийском направлении. Глава государства рассчитывает получить дешевые кредиты США «на строительство этой несчастной трубы с Балтики».



