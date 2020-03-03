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Деревообработка никак не выйдет из кризиса? Проценты по кредитам белорусских предприятий снова уплатят из бюджета

Проценты по кредитам белорусских деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий в 2020 году уплатят из бюджета. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 марта 2020 года № 129 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Министерству финансов поручено за счет республиканского бюджета обеспечить возмещение части процентов за пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств, а также части некоторых расходов.

Речь идет о предприятиях ОАО «Гомельдрев», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», РУП «Завод газетной бумаги».

Полученные средства направляются организациями в 2020—2021 годах на пополнение собственных оборотных средств.

Концерну «Беллесбумпром» вместе с Госкомимуществом нужно будет до 1 апреля 2021 года внести проекты нормативных правовых актов об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах хозобществ на суммы оказанной им господдержки.

О каких суммах идет речь?


К примеру, у ОАО «Гомельдрев» сегодня открыты 2 кредита: на € 40.782.000 (государство покроет 50% части расходов по погашению кредитов займов, предоставленных для возмещения страховых комиссий страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков и внешних государственных займов), а также на $ 16.240.925,1 (государство возместит 50% ставки по этому кредиту).

У ОАО «Ивацевичдрев» открыты 13 кредитов в трех валютах: на € 107.277.739, $ 171.031,36 и 114.122.926,33 российского рубля. Государство из бюджетных средств уплатит 90% ставки по кредиту, а также 50% части расходов по погашению кредитов займов, предоставленных для возмещения страховых комиссий страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков и внешних государственных займов

У ОАО «Мостовдрев» остались невыплаченными 2 кредита на общую сумму € 39.055.042. Бюджет покроет 50% части расходов по погашению кредитов займов, предоставленных для возмещения страховых комиссий страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков и внешних государственных займов.

ОАО «Речицадрев» имеет 7 кредитов на общую сумму € 31.617.001. Государство покроет 50% расходов по уплате (возмещению) комиссий по открытию документарных аккредитивов (включая расходы на подтверждение и сопровождение аккредитивов) и комиссий по привлечению кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и внешних государственных займов (кредитов).

Полный перечень организаций, кредитов и процентов, которые погасит государство, доступен в Приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 129.< iv>
Realt.by
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