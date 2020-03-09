Нефть рекордно подешевела

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи.





Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов девятого марта.









Баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%. В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара в январе 2016 года, а до этого - весной 2004 года.





Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до 30,27 доллара за баррель. WTI в последний раз опускалась до 30,3 доллара в 2016-м и 2003 годах.









Состоявшиеся в пятницу переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+ завершились провалом, поскольку стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей.





Накануне переговоров СМИ сообщили, что переговоры на грани срыва из-за нежелания России дополнительно сокращать добычу – на 1,5 млн баррелей в сутки для участников сделки ОПЕК+. На Россию в таком случае придется порядка 375 тысяч б/с дополнительного сокращения.



