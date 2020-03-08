Какие объекты в Минске отдают в аренду бесплатно

Ставки низкие, объекты доступны всем

«Найти перечень свободных помещений очень просто – вся информация размещена на сайте Мингорисполкома. Достаточно нажать на баннер «Площади для бизнеса», а затем пройти по ссылке «Аренда площадей за 0 рублей». И все. Там же размещен алгоритм действий для получения права на такую аренду. Когда мы запустили этот проект, было 183 объекта, сегодня в базе осталось 37», – рассказывает Галина Степуренко.





Срок бесплатной аренды обычно составляет от 3 до 5 лет.





По словам Степуренко в комитете анализируют рыночную ситуацию и подстраиваются под нее. И ставки, по которым выставлены другие объекты – очень низкие: «Да, у нас не А-класса помещения, но они очень доступны для начинающих предпринимателей. В центральной части города – максимум порядка 12 долларов – 25,4 рубля за м2. Минимум – 2 доллара (4,2 рубля). На окраинах максимум 7 долларов, минимум – 1,2 доллара. Это очень доступно, и право аренды реализуется на аукционных торгах и никто не держит информацию под сукном, а посетителей мы принимаем каждый день. Это повышает доступность помещений», – рассказала Галина Степуренко.





В помощь бизнесменам

Согласно указа № 150, Мингорисполком предоставляет некоторые помещения со значительными скидками: с коэффициентом 0,5 – требующие ремонта, 0,2 – адвокатам, и даже за 0,1 базовой арендной величины – инвалидам, общественным объединениям, творческим союзам, некоммерческим организациям, не осуществляющим предпринимательскую деятельность.





Кроме того, на помещения, долгое время не находящие арендаторов, ставки снижаются, а на заседаниях комитета еженедельно рассматриваются 5-10 обращений предпринимателей, попавших в сложную ситуацию не по собственной вине (ремонт инфраструктуры, снижающий посещаемость, другие причины), и арендные ставки часто снижаются.





Делается это по нескольким причинам. Во-первых, чтобы не увеличивалось количество неиспользуемых помещений. Во-вторых, чтобы сохранялись рабочие места.





«Эти преференции весомы: в 2016 году 184 арендаторам мы снизили плату на 1,223 млн рублей, в 2017-м 348 компаний сэкономили 2,636 млн рублей, в 2018-м 377 фирм оставили на своих счетах 3,067 млн рублей, а за 9 месяцев 2019 года для 387 предприятий и организаций были снижены ставки на 1,613 млн рублей», – назвала цифры Myfin.by Галина Степуренко.





Комитет госимущества готовит предложения по доработке нормативных актов, направленных на либерализацию отношений с субъектами МСБ.





«Помещения выделяются согласно 150-му указу. Понимая, что реалии меняются, есть неурегулированные вопросы – мы этот опыт обрабатываем и вносим предложения в Госкомимущество чтобы в новом законодательном акте их снять. Чтобы либерализация в поддержку малого и среднего бизнеса нашла отражение и в этом документе», – заявила представитель городских властей.





Госнедвижимость продавать не торопятся

По ее словам, благодаря 150-му указу и другим нормативным документам, создавшим правовую базу для передачи недвижимости в частные руки, 2020 году начался неплохо: за 6,22 млн рублей наконец было продано 4-этажное здание Дома печати по проспекту Независимости.





«Мы не продешевили, не торопились проводить аукцион как можно быстрее. Здание выставлялось на торги с пониженной на 50 % стоимостью, за 3,527 млн рублей. В итоге цена поднялась почти вдвое, и мы вернулись к первоначальной. Аукцион был проведен в сроки, оговоренные законодательством», – рассказала Myfin.by Галина Степуренко.





Предприниматели могут также объединяться и подавать совместные заявки на участие в аукционах. Для них также предусмотрена рассрочка на 3 года по заявительному принципу.





При этом далеко не все арендаторы готовы купить занимаемые площади. Причин несколько: кто-то не хочет нести затраты по эксплуатации объектов, большинство которых построены еще во времена СССР, другие находятся лишь в начале развития своего бизнеса и не имеют средств.





«Минскпромстрой» готовят к продаже

Одной из новаций стала продажа пакетов акций на бирже – были реализованы миноритарные пакеты акций – ресторана «Арбат» и «Обувьторг». «Пусть пакеты небольшие – 9% и 20%, но это позволяет акционерам аккумулировать пакеты акций, чтобы влиять на принятие управленческих решений», – отметила председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома.





По ее словам, рассматривается продажа миноритарного пакета акций «Минскпромстроя», но учитывая важность предприятия (его усилиями построены многие знаковые объекты в столице), процесс подготовки аукциона движется медленно.





Заместитель начальника главного управления распоряжения имуществом Государственного комитета по имуществу Ирина Долгова рассказала, что за 2019 год в стране было продано 555 объектов государственной недвижимости на сумму более 19 млн рублей.





«В планах на этот год около 370 объектов, которые уже предлагаются за одну базовую величину, сегодня составляющую 27 рублей», – рассказала она.