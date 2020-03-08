Зеленский: Олигархи владеют 70%-80% активов в Украине - Bloomberg

Олигархи владеют 70% -80% активов в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg





"Они (олигархи, - ред.) владеют 70% -80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших. Мы должны это понимать", - отметил Зеленский.





Bloomberg пишет, что Зеленский говорит – олигархи не влияют на правительство.





Президент также объяснил свое решение изменить правительство тем, что "нужно было реагировать на эффективность работы Кабмина".





Он уточнил, что курс Украины не меняется от кадровых перестановок.





"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут погнать из власти. У Украины, возможно, больше не будет шанса сделать это", - сказал Зеленский.





Он уточнил, что не планирует менять "любого человека в стране, который работает честно и эффективно".





4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин.





4 марта президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что "Таможенная служба должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook". Позже в Гостаможслужбе объяснили недопоступление 13 млрд грн в бюджет снижением импорта сырьевых товаров и курсом гривни.