Справка. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.





По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в четвертом квартале прошлого года находилось около 131,7 тысячи семей.





Самый высокий показатель малообеспеченности среди семей с несовершеннолетними детьми — 7,1% домашних хозяйств





Гомельская и Брестская области по-прежнему лидируют по уровню малообеспеченности — 4,8%. Ниже всего этот показатель в Минске — 0,9%.





Процент среди семей без детей также сократился на 0,1 процентного пункта и составил 1,6% от всех семей.





На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.