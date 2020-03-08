Американские ученые говорят, что это небесное тело (кстати, с формой картошки) содержит металлов на сумму восемь тысяч квадриллионов фунтов стерлингов, передает Inosmi. Квадриллион – число с 15 нулями. Если распределить эти деньги среди всех землян (около восьми миллиардов человек), то выйдет где-то по миллиарду фунтов на каждого. Конечно, беларусам тоже досталось бы, пишет kyky.org





Но тут слегка грустная новость – планов по доставке астероидного металла на Землю нет, интерес ученых связан со сходством астероида с планетами. Есть версия, что этот астероид диаметром 224 километра, который находится сейчас в 518 миллионах километров от Земли, раньше был расплавленным ядром планеты. Поэтому Психея может дать уникальные сведения о процессе формирования планет. В глубине Земли, похоже, находится такое же металлическое ядро, но оно недостижимо, так как покрыто каменистой мантией и корой. Полагают, что исследование Психеи позволит нам заглянуть в далекое прошлое Солнечной системы.