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Топливо впервые с начала года не подорожало — комментарий "Белнефтехима"

С начала 2020 года "Белнефтехим" еженедельно повышал цены на топливо на 1 копейку. С января по март топливо подорожало 9 раз. В воскресенье, 8 марта, цены на топливо не изменились, хотя на прошлой неделе "Белнефтехим" высказывал осторожный оптимизм в связи со снижением мировых цен на нефть во второй половине февраля и начале марта.

Еврорадио обратилось в "Белнефтехим" с вопросом, почему же 8 марта цены на топливо не снизились (хотя, надо признать, и не выросли). Как пояснил пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко, на мировом рынке снижается стоимость фьючерсов на нефть с поставкой в апреле-мае, "а на сегодняшний момент они могут и не влиять".

"Цены же на топливо не подняли? Значит, всё правильно, — прокомментировал Тищенко возможное снижение цен на топливо в Беларуси. — Да, оптимизм существует по поводу того, что если цены [мировые цены на нефть. — Еврорадио] падают, то в итоге можно будет выходить на какое-то, может быть, снижение".

Когда точно белорусам ждать снижения цен на топливо, в "Белнефтехиме" сказать затрудняются.

В своём прошлом пресс-релизе от 29 февраля "Белнефтехим" не упоминал, что нефть дешевеет с поставкой в апреле-мае. Там лишь указывалось: "Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте".
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