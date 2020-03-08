Еврорадио обратилось в "Белнефтехим" с вопросом, почему же 8 марта цены на топливо не снизились (хотя, надо признать, и не выросли). Как пояснил пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко, на мировом рынке снижается стоимость фьючерсов на нефть с поставкой в апреле-мае, "а на сегодняшний момент они могут и не влиять".





"Цены же на топливо не подняли? Значит, всё правильно, — прокомментировал Тищенко возможное снижение цен на топливо в Беларуси. — Да, оптимизм существует по поводу того, что если цены [мировые цены на нефть. — Еврорадио] падают, то в итоге можно будет выходить на какое-то, может быть, снижение".





Когда точно белорусам ждать снижения цен на топливо, в "Белнефтехиме" сказать затрудняются.





В своём прошлом пресс-релизе от 29 февраля "Белнефтехим" не упоминал, что нефть дешевеет с поставкой в апреле-мае. Там лишь указывалось: "Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте".