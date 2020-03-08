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Золотовалютные резервы Беларуси за февраль сократились почти на полмиллиарда долларов

Снижение международных резервных активов продолжается с начала года.

По итогам февраля ЗВР  составили 8,8049 млрд долларов в эквиваленте, сообщил Нацбанк.

Февральское снижение составило 4,7%. В январе ЗВР также снизились – на 1,6% (150,4 млн долларов).

Таким образом, за два месяца с начала года ЗВР лишились почти 600 млн долларов в эквиваленте.

Как поясняет регулятор, сокращение ЗВР обусловлено двумя факторами: плановым погашением внешних и внутренних обязательств на сумму 383,5 млн долларов, а также продажей Нацбанком валюты на биржевых торгах.

Пополнение ЗВР происходило за счет валютных поступлений в бюджет, продажи облигаций Минфина, а также росту цены монетарного золота.

Напомним, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на нынешний год золотовалютные резервы к началу 2021 года не должны опускаться ниже 7,3 млрд долларов.
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