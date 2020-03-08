Банки увеличили комиссию за снятие денег в банкоматах

Альфа-Банк вводит следующие доплаты, касаются они карт, которые выпустили после 8 августа прошлого года. Размер комиссии, при снятии в банкоматах-партнерах – 1% при минимальной ставке в 2 BYN для карт в белорусских рублях и в 4 и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно.





Банк Дабрабыт ввел минимальную в банкоматах других банков в размере 2% от снимаемой суммы и минимально это составляет 4 рубля (при снятии белорусских рублей), при снятие инвалюты комиссия составит 6 рублей.





В Банке ВТБ минимальная комиссия выросла с 4 до 5 рублей.





Белорусский народный банк– в банкоматах банков, входящих в Банковский процессинговый центр, комиссия увеличилась до 1,5% и составит 3 рубля, в остальных банках 2,5% при минимальных 3 BYN.





В Цептер Банке комиссия появилась по карте Visa Gold. Теперь доплата, при снятие наличных средств будет такой же, как и по остальным картам банка.