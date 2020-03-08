Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

Подавляющее большинство миллиардеров проживает всего в 15 странах, согласно данным компании Knight Frank.





10. Италия





В Италии в настоящий момент проживает 43 миллиардера. С 2013 года их число выросло вдвое.





Самый богатый человек в стране – Джованни Ферреро, который управляет Ferrero Group, компанией по производству сладостей. Его состояние оценивается в 32 миллиарда долларов.





9. Южная Корея





В 2013 году в стране проживало только 24 миллиардера. С тех пор их число выросло почти вдвое и составляет 44.





8. Канада





Среднее состояние канадского миллиардера составляет 3 миллиарда долларов – это равно совокупному богатству трех канадских провинций. В настоящий момент в стране проживает 46 миллиардеров.





7. Великобритания





Несмотря на то, что это небольшая страна, в Великобритании проживает 54 миллиардера. Среди них – такие, как сэр Джим Рэтклиф и Алан Шугар.





6. Гонконг





За последние пять лет в Гонконге число миллиардеров выросло на 24 человека и составляет 64 миллиардера. Некоторым из них принадлежат самые дорогие объекты недвижимости в мире.









5. Россия





Россия – единственная страна из первой десятки, в которой число миллиардеров с 2013 по 2018 год не выросло, а сократилось. В настоящий момент в стране проживает 101 миллиардер.





4. Индия





За последние пять лет число миллиардеров в Индии выросло на 116%. В настоящий момент в стране проживает 119 миллиардеров. Мумбаи – излюбленный город индийских миллиардеров.





3. Германия





Германия – крупнейшая экономика Европы, поэтому неудивительно, что здесь проживает самое большое число миллиардеров в Европе. В настоящий момент их 123.





Общее состояние 11 богатейших немцев достигает 187 миллиардов долларов.





2. Китай





Всего за пять лет число миллиардеров в стране выросло на 206%. Сейчас в Китае проживает 373 миллиардера.





Самым богатым является основатель Alibaba Джек Ма, состояние которого достигает $39 миллиардов.





1. США





Америка остается основным центром концентрации миллиардеров в мире. В настоящий момент здесь проживает 585 миллиардеров.





Среди них – богатейшие люди планеты, такие как Джеф Безос, Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Их общее состояние составляет $300 миллиардов.



