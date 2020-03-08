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Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

Несмотря на то, что миллиардеры могут выбирать, где им жить, они предпочитают традиционные страны. В настоящий момент в мире насчитывается 1 732 миллиардера.

Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира
Подавляющее большинство миллиардеров проживает всего в 15 странах, согласно данным компании Knight Frank.

10. Италия


В Италии в настоящий момент проживает 43 миллиардера. С 2013 года их число выросло вдвое.

Самый богатый человек в стране – Джованни Ферреро, который управляет Ferrero Group, компанией по производству сладостей. Его состояние оценивается в 32 миллиарда долларов.

9. Южная Корея


В 2013 году в стране проживало только 24 миллиардера. С тех пор их число выросло почти вдвое и составляет 44.

8. Канада


Среднее состояние канадского миллиардера составляет 3 миллиарда долларов – это равно совокупному богатству трех канадских провинций. В настоящий момент в стране проживает 46 миллиардеров.

7. Великобритания


Несмотря на то, что это небольшая страна, в Великобритании проживает 54 миллиардера. Среди них – такие, как сэр Джим Рэтклиф и Алан Шугар.

6. Гонконг


За последние пять лет в Гонконге число миллиардеров выросло на 24 человека и составляет 64 миллиардера. Некоторым из них принадлежат самые дорогие объекты недвижимости в мире.


5. Россия


Россия – единственная страна из первой десятки, в которой число миллиардеров с 2013 по 2018 год не выросло, а сократилось. В настоящий момент в стране проживает 101 миллиардер.

4. Индия


За последние пять лет число миллиардеров в Индии выросло на 116%. В настоящий момент в стране проживает 119 миллиардеров. Мумбаи – излюбленный город индийских миллиардеров.

3. Германия


Германия – крупнейшая экономика Европы, поэтому неудивительно, что здесь проживает самое большое число миллиардеров в Европе. В настоящий момент их 123.

Общее состояние 11 богатейших немцев достигает 187 миллиардов долларов.

2. Китай


Всего за пять лет число миллиардеров в стране выросло на 206%. Сейчас в Китае проживает 373 миллиардера.

Самым богатым является основатель Alibaba Джек Ма, состояние которого достигает $39 миллиардов.

1. США


Америка остается основным центром концентрации миллиардеров в мире. В настоящий момент здесь проживает 585 миллиардеров.

Среди них – богатейшие люди планеты, такие как Джеф Безос, Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Их общее состояние составляет $300 миллиардов.
Oxu.az
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