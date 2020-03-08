Подарок к 8 марта: цена на бензин сегодня не повышается

Цены на автомобильное топливо в воскресенье 8 марта в Беларуси меняться не будут, сообщили Sputnik 7 марта в пресс-службе концерна «Белнефтехим».





Отвечая на вопрос, изменятся ли в воскресенье цены на топливо, пресс-секретарь концерна Александр Тищенко заявил, что в Международный женский день нет ничего дороже женских улыбок.





«Поздравляем милых женщин с праздником!» – сказал представитель концерна и добавил, что «8 марта цены изменятся только на цветы», а стоимость топлива на АЗС Беларуси останется такой же.



