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Совладелец ЛУКОЙЛа оценил потери России от развала сделки ОПЕК до $150 млн в день

Россия потеряет от развала сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти $100–150 млн в день, посчитал совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

 Он назвал отмену соглашения нерациональным решением. Сделка развалилась из-за отказа России от дополнительного сокращения добычи к действующему соглашению, пишет kommersant.ru

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от $100 млн до $150 млн в день… Пока я в легком шоке»,— сказал господин Федун The Bell. По его словам, такие потери России складываются из-за ожидаемого падения стоимости нефти вплоть до $40 при объеме российского экспорта до 5 млн баррелей в день. Он не стал комментировать причины, по которым Россия отказалась от дополнительного соглашения. По мнению совладельца «Лукойла», рост добычи на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь.


6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.
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