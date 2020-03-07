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На «Нафтан» начала поступать вторая партия танкерной нефти

Сырье доставляется железнодорожным транспортом.

На «Нафтан» начала поступать вторая партия танкерной нефти
Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов заявил об этом сегодня, 7 марта.
Демидов, как пишет БЕЛТА, заявил, что белорусское нефтеперерабатывающее предприятие начало принимать на переработку танкерную нефть, поставленную через Клайпеду. 

Все 160 тыс. тонн российской нефти были закуплены у российских трейдеров без премии.

На «Нафтан» вторая партия попадет в марте.

На предприятии подчеркивают, что очередной состав с сырьем уже находится на НПЗ.

По словам руководителя «Нафтана», процесс поставки был организован четко и оперативно.

Демидов отметил слаженную работу белорусской и литовской железных дорог, а также таможенных органов, выразив благодарность за высокий уровень организации работы.

Гендиректор «Нафтана» отметил, что в настоящее время на предприятии проводятся стандартные процедуры – процесс слива, анализы по входному контролю качества нефти.

Демидов добавил, что все идет в штатном режиме.

Напомним, первая партия танкерного сырья поступила на «Нафтан» в январе-феврале.

На то время предприятие приняло на переработку 86 тыс. тонн норвежской нефти.

Запланировано, что в Беларусь поступят еще 2 танкера азербайджанской нефти.

Около 170 тыс. тонн поступит в Беларусь через Украину по нефтепроводу Одесса – Броды. 

Фото: naftan.by

Беларусь
belnovosti.by/
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