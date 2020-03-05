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400 миллионов долларов вместо 200 — почему так подорожал металлопрокатный завод в Миорах разбирался КГК

Почему строительство металлургического завода в Миорах затянулось на несколько лет, а цена выросла в два раза пытался разобраться председатель КГК Леонид Анфимов. Виноватым оказалось болото…

О начале строительства завода для выпуска белой жести в Миорах сообщалось еще в 2015 году. Тогда планировалось, что строительство будет окончено в 2016 году, еще за два года должны были быть завершены пуско-наладочные работы для выхода на полную мощность.

Сейчас на дворе уже 2020 год, пока завершены только общестроительные работы. Пробный пуск планируют на май, а к концу года предприятие сможет выйти только на предпроектную мощность. Так что выход на проектную мощность в 240 000 тонн жести придется на 2021 год в лучшем случае.

Проанализировав причины таких задержек, председатель КГК Леонид Анфимов пришел к выводу, что виновником стал болотистый грунт, на котором начали строить завод. Инвесторы не учли, что грунты не соответствуют первым проектно-изыскательским работам, в результате почти весь грунт под основным корпусом пришлось заменить на песок.

Кроме задержек со строительством это привело и к удорожанию проекта. Ведь в 2015 году общую стоимость инвестиционного проекта оценивали в 200 000 000 евро, а сейчас — уже в 400 000 000.

Завод должен практически полностью обеспечить потребности Беларуси в белой жести. На комплексе будут трудиться 600 человек, для них уже построено шесть домов на 48 квартир, начинается строительство 40-квартирного дома.
Народные новости Витебска
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