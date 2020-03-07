"Мы предлагаем внести ответственность за незаконный оборот реквизитов платежных карт. Не секрет, что в интернете существует рынок таких реквизитов. Полагаем, что в статью 222 нужно внести изменения, дополнив ее ответственностью за незаконный оборот реквизитов", - отметил он в эфире телеканала СТВ





Он также рассказал, что начиная со второго полугодия 2019 года, преступлений подобного рода становится все больше и больше. Фактически они регистрируются практически каждый день.





"Зарегистрировано очередное преступление этой категории, когда злоумышленники вывели порядка 12 тысяч долларов со счета одного из предприятий Гродненской области. Следственный комитет принимает все необходимые меры для того, чтобы профилактировать", - заверил Носкевич.



