Романчук об указе Лукашенко: Узаконенная деградация и аморалка

Узаконенная деградация и аморалка. Указ узаконил увядание Беларуси, считает Ярослав Романчук.





"За такое категорически осуждают, бьют и даже убивают. За такое сажают в долговую яму и тюрьму. За такое изгоняют из приличного общества. Такое поведение в равной степени осуждается богатыми и бедными, атеистами и верующими, мужчинами и женщинами.





Так себя вести – это демонстрировать крайнюю степень неуважения к другим, плевать на законы морали и нормы приличия. А если ТАКОЕ узаконено? Если закон позволяет не платить по долгам, грубо говоря, «кидать» своих партнёров, значит, сам закон является источником деградации, порока и смертного греха.





В Беларуси есть такие законы. Один из них – указ №399 от 2 октября 2018 года «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций». Он даёт индульгенцию государственным с/х организациям «убивать» своих поставщиков и клиентов или наносить им глубокие финансовые раны.





Метод прост. Президент предоставил «своим» легальное право не платить по долгам. Тем самым он грубо вмешался во взаимоотношения между субъектами хозяйствования, аннулировал положения договоров, которые были заключены между коммерческими организациями.





И вот продолжение этой порочной, разрушающей фундаменты экономики практики – указ №70 от 25.02.2020 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Опять аграрные бароны. Опять безобразный уровень управления с/х производством.





Снова «обосранные» финансы того сектора экономики, который ежегодно дотируется за счёт налогоплательщиков на сумму, которая в 1,5 - 3 раза больше, чем прибыль от продажи товаров, которую весь сектор зарабатывает. Иными словами, белорусское сельское хозяйство – это такой метафорический детский садик. Он сам немного зарабатывает за счёт денег родителей, но основная часть бюджета – за счёт государства.





Вот свежий пример того, как власти решают проблему неплатежей, долгов и критического состояния с/х организаций. Одно из с/х организаций Витебщины письмом от 5 марта 2020 года со ссылкой на указ президента №70 предлагает кредитору предприятия предоставить коммерческой госструктуре рассрочку сроком на … 15 лет!





ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ рассрочка в BYN-рублях. По сути дела, государственная организация предлагает своему поставщику простить долг. Во что превратится рублёвый долг за 15 лет, мы знаем. Никакой индексации на инфляцию, никакого учёта ставки по кредиту, разумеется, нет.





Если партнёр государственной с/х организации не согласится переоформить долг в подарок, то тогда будет отсрочка на год, потом рассрочка на два года. Причём решение по такой просьбе должно быть принято в два дня.





Вот так открывается ларчик под названием «Спасение белорусского аграрно-промышленного комплекса». Денег нет – так давайте по закону разрешим должникам не отдавать долги.





По состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность сельского хозяйства составила ~BYN8,5 млрд., просроченная – BYN2,7 млрд. Даже просроченные долги перед поставщиками и партнёрами в 2,8 раза больше, чем вся заработанная за год чистая прибыль данного сектора.





Долги по кредитам – это ещё BYN5,65 млрд. И всех этих денег остро не хватает колхозно-совхозному по своей сути сельскому хозяйству страны. Поэтому власти поверх всех управленческих безобразий, наделили с/х организация правом не платить по долгам, т. е. «кидать» или обманывать поставщиков.





Закон, который наказывает за честность и ответственность – плохой закон.





Закон, который разрушает общечеловеческое понятие справедливости (дал слово – держи слово, взял в долг – отдай долг) – плохой закон.





Закон, который выгораживает расхлябанность, безалаберность и халяву – плохой закон.





Указы президента №399 и №70 – плохие законы.





Они нарушают фундаменты роста и развития.





Они парализуют взаимодействие частного и государственного секторов.





Они ухудшают условия работы для тех, кто получил временную передышку за счёт обмана-по-закону своего партнёра, потому что в будущем никто ему без предоплаты и гайки не поставит.





Они цементируют порочную структуру собственности: активы и ресурсы не переходят к тем, кто их больше ценит и ими лучше управляет, а остаются в распоряжении тех, кто работает на свой карман или в пустоту.





Создание номенклатурно-краснодиректорских «сырьевых зон» не только не решит проблему белорусского АПК, а лишь отсрочит его деградацию.









Указы президента №399 и №70 – это угроза экономической и национальной безопасности Беларуси.





Поэтому они должны быть отменены, а люди, которые их лоббировали и оправдывали, уволены из органов госуправления.





Для меня большая загадка, почему Лукашенко даже на уровне микро и малого предприятия не доверяет белорусам — частным собственникам, запрещает им стать полноценными хозяевами даже убыточных активов.





Лукашенко блокирует институт банкротства. Тем самым он выводит красных помещиков и директоров из-под действия одного из основных законов благополучного общества «Дал слово – держи, взял в долг – отдай».